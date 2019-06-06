РИАМО – 6 июн. Банк «Возрождение» запустил новый классический вклад в рублях «Мой доход» с простыми и доступными условиями и доходом до 7,64% годовых, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Минимальная сумма при открытии вклада через мобильный и интернет-банк, а также в банкоматах и терминалах банка составляет 30 тысяч рублей, в офисах банка – 100 тысяч рублей. Пополнение и снятие средств не предусмотрены», — говорится в сообщении.

Срок размещения на выбор клиента – от 3 месяцев до 3 лет. В зависимости от срока размещения средств доходность составит от 6,74% до 7,64% годовых с учетом капитализации. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Условиями предусмотрена автоматическая пролонгация вклада не более двух раз.