РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 июн. За четыре года в подмосковных Люберцах благоустроили 305 дворовых территорий, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В рамках обсуждения проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в администрации Люберец прошло заседание, на котором присутствовали депутат Госдумы Лидия Антонова, депутат Мособлдумы Игорь Коханый, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин и глава горокруга Люберцы Владимир Ружицкий.

«С вопросами, связанными с городской средой, сталкивается каждый из нас. Люди всегда замечают, что меняется в городе. За последние четыре года мы благоустроили 305 дворовых территорий. Мы комплексно подходим к работе, стараемся отремонтировать и площадки, и подъезды, и сам двор. После такого благоустройства двор «играет» по-новому», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что проблема парковок сохраняется.

«К сожалению, не во всех дворах мы можем сделать парковку. Обычно парковка обустраивается за счет газона, и некоторые жители выступают против. Потом, спустя год, могут передумать и заявить, что мы им парковку не благоустроили. Хотя они сами от этого отказались, и это было запротоколировано», – заключил Ружицкий.