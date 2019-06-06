РИАМО – 6 июн. Реконструкцию Балашихинского шоссе планируют завершить к 1 августа текущего года, ее проводят по итогам голосования на портале «Добродел», работы по капитальному ремонту дорог Балашихи завершены на 50%, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров среду во время выездного совещания вместе с представителями администрации городского округа проверил ход работ по капитальному ремонту дорог в микрорайоне Керамик и пообщался с подрядчиками.

«Всего в этом году (2019 – ред.) у нас планируется отремонтировать 49 улиц – это 210 тысяч квадратных метров асфальта. Ключевой объект для нас – это Балашихинское шоссе. План по контракту – 15 августа, но мы планируем завершить работы к 1 августа», – сказал Юров.

Он добавил, что капитальный ремонт дорог Балашихи завершен на 50%. Также в городском округе ведут работы по устранению дорожных ям.

«Основные проблемы, которые были после зимы – это около 3 тысяч ям. Их привели в соответствие и отремонтировали. Мы продолжаем дополнительно обследовать дорожную сеть, устранять дефекты, которые появляются в ходе эксплуатации дорог», – пояснил Юров.

В 2019 году в Балашихе 23 дороги включили в план ремонта по итогам голосования на портале «Добродел», 26 выбрали по обращениям жителей, поступившим в адрес администрации города, а также по итогам встреч с жителями. Дороги отремонтируют в микрорайонах Салтыковка, Кучино, Павлино, Купавна, Саввино, Заря, в кварталах Абрамцево, Безменково, на улицах Никольская и Рождественская.