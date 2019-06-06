РИАМО - 6 июн. Члены Московской городской избирательной комиссии в четверг на заседании утвердили календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается утвердить календарный план мероприятий согласно приложению. Опубликовать настоящее решение и контроль за выполнением возложить на меня. Данный календарный план составлен по аналогии с предыдущими избирательными кампаниями. Сюда уже включены мероприятия по организации проекта голосования на дистанционных избирательных участках. Прошу поддержать», - сказал секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

Члены Мосгоризбиркома единогласно поддержали это решение.

Ранее депутаты столичного парламента в приняли постановление о назначении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва на 8 сентября 2019 года.