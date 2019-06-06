РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями бизнеса на стенде Подмосковья в рамках ПМЭФ-2019, в ходе встречи обсудили текущую ситуацию в отрасли, передает корреспондент РИАМО.

На встречу могли прийти все участники форума. Всего на стенде собралось около 100 человек. Среди тем общения были как детали организации бизнеса в Подмосковье, так и текущая ситуация.

«Мы традиционно активно общаемся на форуме. Очень рады всех видеть. Каждый раз мы встречаемся в разных форматах. Наша команда <...>, отвечающая за инвестблок, старается делать максимально приятным и беззаботным вхождение бизнеса в Подмосковье. Мы очень дорожим нашим партнерством», - сказал Воробьев, открывая встречу с бизнесом.

Он отметил, что регион демонстрирует хорошие результаты по росту экономки, но всегда надо наращивать потенциал.

«В этом году мы должны впервые коснуться 700-миллиардного бюджета, но это все равно не решит всех проблем», - заключил Воробьев.

Встречу также посетила посол Королевства Нидерланды Рене Джонс-Бос.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.