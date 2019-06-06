РИАМО - 6 июн. С нового учебного года в школах Москвы начнут работу IT-классы, обучение в них направлено на подготовку учеников в сфере информационных технологий, сообщила журналистам заместитель руководителя департамента образования и науки города Татьяна Васильева.

«1 сентября 2019 года в школах столицы начнут свою работу IT-классы. Цель проекта - создание условий для получения обучающимися умений и навыков, необходимых для учебы, жизни и труда в современном мире, формирования у учащихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в IT-отрасли, оказание помощи школьникам в профессиональном самоопределении», - сказала Васильева.

Основными задачами IT-классов станут привлечение IT-компаний и вузов к развитию у учеников современных, востребованных на рынке труда навыков, а также организация высокотехнологичных уроков, стажировок и мастер-классов.

Список школ-участниц проекта формировался по результатам сдачи ЕГЭ учащимися по физике, математике и информатике в 2018-2019 учебном году. Также обращали внимание на результаты участия педагогов школ в профессиональных конкурсах и инфраструктурную обеспеченность школы.