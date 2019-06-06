РИАМО - 6 июн. Клиенты компании Tele2, несмотря на жару в Москве, все также активно заказывают кофе в автоматах, установленных в салонах, в месяц они выпивают порядка 500 чашек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Московский регион пришла жара, столбик термометра превысил климатическую норму, а в ближайшее время и вовсе пробьет отметку в плюс 30 градусов. Врачи рекомендуют в такую погоду стараться поменьше находиться под прямыми солнечными лучами, накрывать голову и пить больше воды, по возможности исключить из рациона горячие напитки и кофе. По данным Tele2 в московских салонах погода на улице не влияет на потребление клиентами кофейных напитков.

«В среднем в салоне заказывают порядка 500 порций кофе в месяц. С установлением жаркой погоды в начале июня мы не наблюдаем снижения спроса на кофейные напитки в наших салонах, при незначительном снижении трафика в сами салоны, что связано с сезонностью и является нормой для этого времени года», - сказал директор по продажам «Tele2 Москва» Антон Жуковский.

Как показывает практика, не все прислушиваются к советам врачей о снижении потребления кофе в жару, кто-то просто не может преодолеть кофейную зависимость и отказаться от любимого напитка. Так, согласно исследованию The NPD Group, результаты которого приводит Forbes, в 2019 году в России кофе вне дома пьют чаще, чем в Италии. А российский рынок кофеен растет вдвое быстрее европейского и мирового.

Кроме того, различные направления бизнеса интегрируются с кофейнями, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, не исключение и телекоммуникационные компании.

«Например, мобильный оператор Tele2 в начале года в нескольких столичных салонах установил кофеаппараты, для получения напитка необходимо получить специальный QR-код в приложении оператора или совершить покупку от 100 рублей. Кроме того, в столичном регионе работает более 20 объединенных салонов с кофейнями Cofix, а каждый понедельник Tele2 дарит абонентам бесплатный напиток в сети «Шоколадница», - уточняется в материале.

Преимущественно клиенты Tele2 выбирают латте и капучино, на эти напитки приходится более половины всех заказов. На третьем месте кофейный напиток мокачино и горячий шоколад. Кроме того, каждый понедельник растет количество активированных промокодов на бесплатный напиток в «Шоколаднице». По словам Жуковского, и здесь спрос на напитки традиционно высок, снижения не зафиксировано.