РИАМО – 6 июн. Проект по цифровизации управления населенным пунктом «Умный город» в пилотном режиме запустят на территории подмосковного Реутова, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов.

Проект внедрят по результатам подписания соглашения между министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым и губернатором Московской области Андреем Воробьевым на Петербургском международном экономическом форуме. Также пилотными площадками станут Ивантеевка и Дубна.

«Соглашение предусматривает создание единого цифрового комплекса для городской и коммунальной инфраструктур и новые инженерные решения. Частями единой системы станут действующие на территории Реутова системы городского видеонаблюдения и системы освещения «Кулон», позволяющие существенно упростить управление городом и снизить нагрузку на бюджет», – сказал Каторов.

Он пояснил, что проект «Умный город» реализуется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика», ранее тестирование системы запустили в Красногорске.

«Цифровое ЖКХ на примере города – у нас в городе автоматизированы все котельные, то есть теплосеть четко знает, понимает, какая температура, в каком котле и может отрегулировать это дистанционное. Условно – на iPad пальцем», – отметил Каторов.

По его мнению, если такая система заработает в каждом регионе, губернатор через Центр управления регионом (ЦУР) четко будет знать о ситуации в каждом муниципалитете.

«Как это может выглядеть с точки зрения жителя? У них могут стоять цифровые датчики, которые способны регулировать температуру. Это позволяет экономить ресурсы и платить немножко меньше. Важно, чтобы услуги ЖКХ были предоставлены в полном объеме и, конечно, чтобы за них с помощью автоматизации можно было платить меньше», – пояснил Каторов.

Глава Реутова рассказал, что муниципалитет планирует реализовывать планы через ЦУР.

«Мы будем получать сводку по всем данным. Это поможет принимать самые верные решения, оперативно. Потому что глава или губернатор будет обладать той полной информации, которая поможет принимать решения», – резюмировал он.

Также Каторов отметил пользу такой технологии как экомониторинг. Она позволяет отслеживать состояние окружающей среды в режиме реального времени.