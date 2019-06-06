РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на стенде региона на ПМЭФ – 2019 представил министру экономического развития России Максиму Орешкину цифровые проекты, среди которых центр управления регионом, новый интерактивный портал и другие проекты, передает корреспондент РИАМО.

Уникальный портал об инвестиционном потенциале Московской области invest.mosreg.ru запустили в ходе ПМЭФ-2019 для удобства бизнеса. Платформа включает калькулятор мер господдержки, возможности подбора инфраструктурной площадки для развития бизнеса (индустриального парка, технопарка, особой экономической зоны, промплощадок, наукоградов), кадастровые данные, истории успеха бизнес-проектов в Московской области.

Кроме того, Орешкина угостили подмосковным сыром.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.

С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме собирают и анализируют данные всех сфер жизнедеятельности Подмосковья по четырем каналам – портал «Добродел», горячая линия губернатора, профильные ведомства и социальные сети. Всего информация распределяется на 11 профильных блоков.

Петербургский международный экономический форум открылся в четверг на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений.