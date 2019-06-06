РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 июн. Двоих маленьких детей спасатели вытащили на берег на пляже в военном городке Павшино подмосковного Красногорска в четверг, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Шестого июня в 13:10 на пульт диспетчера ЕДДС поступила информация от старшей смены аварийно-спасательного отряда о том, что в зоне рекреации на реке Москве спасены из воды два ребенка», – говорится в сообщении.

По словам спасателей, они услышали крики и оказали помощь.

«Очевидцы утверждают, что дети 4-5 лет находились в воде в нарукавниках, в какой-то момент их снесло течением. Родители пострадавших в момент происшествия находились на берегу. От медицинской помощи они отказались», – добавляется в сообщении.