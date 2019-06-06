РИАМО – 6 июн. Руководитель фракции «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с секретарем местного отделения партии, главой Реутова Станиславом Каторовым вручил физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) сертификат на 510 тысяч рублей для приобретения силовых тренажеров и обустройство кардиозоны.

Как отметил Брынцалов, особое внимание в современных условиях уделяется развитию и совершенствованию партийного проекта «Детский спорт».

«Состояние здоровья и физической подготовленности российских школьников сегодня находится на критическом уровне: только 10% молодежи можно признать абсолютно здоровыми», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что именно поэтому партия «Единая Россия» в качестве приоритетного направления закрепила в своей предвыборной программе вопросы оздоровления детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.

«Сертификат на приобретение нового оборудования сегодня мы вручаем директору Реутовского ФОКа», – добавил Брынцалов.

Глава городского округа Каторов подчеркнул, что эти усилия не пропадают даром.

«Наши ребята показывают блестящие результаты на международных соревнованиях. Среди воспитанников ФОКа есть чемпионы мира, Европы и других крупных турниров. Поддержка правительства региона, Московской областной думы очень важна», – заключил он.