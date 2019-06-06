РИАМО - 6 июн. Фотографии нарушений в сфере обращений с отходами могут начать использовать для штрафования нарушителей, такие изменения в КоАП готовят в правительстве Московской области, сообщил РИАМО министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

«По поручению губернатора мы готовим изменения в федеральный КоАП для того, чтобы разрешить использование фото- и видеофиксации правонарушений в сфере благоустройства и обращений с отходами, как в сфере автомобильных правонарушений», - сказал Хромушин.

Он отметил, что это позволит в мобильном приложении «Народный инспектор» создать отдельный подраздел, кроме того, к фиксации таких нарушений могут привлечь частные компании, чтобы делать кадры и впоследствии штрафовать нарушителей.

«Тема очень востребована. В этом очень заинтересованы региональные операторы. Поправки готовит Госадмтехнадзор, потом их должна поддержать Мособлдума и внести в Государственную думу», - заключил Хромушин.

Мобильное приложение «Народный инспектор» запущено по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Приложение дает возможность направлять сообщения о правонарушениях в сфере чистоты, порядка и благоустройства с использованием транспортных средств.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который открылся в Северной столице в четверг. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Программа ПМЭФ в 2019 году состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».