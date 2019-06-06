РИАМО – 6 июн. Пожар вспыхнул в производственном одноэтажном здании на севере столицы, площадь возгорания составляет 300 метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 15:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Стандартная, дом 6, по предварительной информации происходит пожар в одноэтажном производственном неэксплуатируемом кирпичном здании.

«Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

«Дальнейшая информация уточняется», – добавляется на сайте.