РИАМО - 6 июн. Столичные власти планируют создать единую транспортную систему, включающую метро, Московские центральные диаметры, Московское центральное кольцо и радиальные направления железных дорог, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Перед нами стоит задача создания единой транспортной системы всего внеуличного транспорта. Метрополитен, Московские центральные диаметры, Московское центральное кольцо и радиальные направления железных дорог должны быть объединены в единую систему с удобными и комфортными пересадками, транспортно-пересадочными узлами и понятной логистикой», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, создание единой системы транспорта даст Москве около 1 тысячи километров путей и более 500 станций.

«Фактически эта транспортная система будет одной из самых крупных в мире, сегодня далеко не каждый мировой мегаполис может похвастаться таким достижением», – добавил он.

Заместитель мэра сообщил, что до конца 2023 года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии метро, Коммунарской линии до «Столбово» в новой Москве, а также продлить «синюю» ветку до района Гольяново и Калининско-Солнцевскую линию до Внукова. Кроме того, Люблинско-Дмитровская линия дойдет до поселка Северный.

«Вместе с тем, уже сегодня мы прорабатываем планы и на более поздний период. Так, до конца 2027 года в наших планах строительство от «Шелепихи» Рублево-Архангальской линии, Бирюлевской линии, которая стартует от территории ЗИЛа и дойдет до «Щербинки». Кроме того, за это время предполагается продлить Коммунарскую ветку до Троицка», – рассказал Хуснуллин.

Проект МЦД планируется реализовать до конца 2024 года. До конца текущего года планируется запустить движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск.

«Первые четыре маршрута МЦД уже находятся в работе, пятый – в проработке. И мы считаем, что могут в дальнейшем появиться еще шестой и седьмой МЦД, но это уже после 2027 года», – заключил Хуснуллин.