РИАМО - 6 июн. В московском кинотеатре «Октябрь» 19 июня состоится ежегодная конференция по SMM в России – SMMoscow 2019 (sm-moscow.com), говорится в сообщении пресс-службы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

В рамках конференции на одной площадке соберутся известные спикеры и эксперты ИТ-отрасли, а также представители смежных сфер, таких, как реклама, PR, маркетинг, HR и многие другие для того, чтобы обсудить не только главные тренды SMM-маркетинга в 2019 году, но и определить ключевые тенденции следующего года.

«Докладчики SMMoscow расскажут участникам, где брать идеи для оригинального контента и как не ошибиться при выборе лидера мнений для сотрудничества. А также обсудят различные маркетинговые стратегии: какие из них работают на прирост аудитории, а какие для преумножение дохода», – говорится в сообщении.

Спикеры в этом году обещают качественный контент и ответы на самые актуальные вопросы о том, как формировать сообщество вокруг нового продукта и что скрывают блогеры от рекламодателей, а также как найти стиль и идеи для оригинальных сториз и что заставит покупателя приобретать товар по регулярной цене.

В рамках мероприятия выступят:

Екатерина Назарова (Facebook&Instagram) с темой: «Тренды в Инстаграм. Что интересно аудитории? Look and feel: какие креативные стратегии и стили уникальны для Сториз?».

Кирилл Пыжов (CMO Mamsy.ru) с темой: «Неизбежная революция инфлюэнсер маркетинга».

Алиса Задорожная (R:TA), Андрей Минаев (R:TA) с темой: «НейроSMM».

Руководитель по цифровым технологиям, омниканальности и клиентскому опыту IQOS в «Филип Моррис Интернэшнл» с темой: «Как формировать сообщество вокруг нового продукта».

Михаил Кафанов (Тинькофф) с темой: «Как в Тинькофф тестируют гипотезы, и почему знания ценнее охватов».

Евгения Аргентова (Дамате) с темой: «Без ситуативок и хайпа: скучный ежедневный smm, который драйвит категорию».

Мария Сорокина (SkyEng) с темой: «10 принципов осознанного контент - маркетинга в социальных сетях».

Дарья Тебар (PepsiCo) с темой: «Как мотивировать потребителя покупать по регулярной цене? Совместные с ритейлерами программы по стимуляции нон-прайс промо спроса».

Ангелина Дубровская, блогер, создатель бренда ISWAG, автор расследований о накрутках и лжи в социальных сетях с темой: «Инстадичь или то, что не узнают рекламодатели».

Елизавета Осетинская, Российская журналистка и радиоведущая, основатель The Bell.

Oshri Raz (Playbuzz) с темой: «What is the one thing people worldwide care about the most?».

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и digital-агентство R:TA.