РИАМО – 6 июн. Интерактивная экспозиция «Ожившие картины» открылась в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа, она включает уникальную инсталляцию «Пушкин в зеркале», передает корреспондент РИАМО в четверг.

Во дворце усадьбы интерактивный гид, записанный актером Анатолием Белым, предлагает осмотреть старинное зеркало у входа. Когда гости подходят к нему, за стеклом появляется Александр Пушкин и приветствует посетителей.

«Зеркало и интерактивные портреты в других залах оборудованы технологией распознавания лиц. Также у «оживших картин» есть второй режим, позволяющий экскурсоводу управлять ими», – сказал заведующий отделом информации музея Владимир Сизов.

Он пояснил, что в каждом зале музея установлены интерактивные картины с историческими личностями, бывавшими в усадьбе. Они рассказывают посетителям истории своей жизни и тайны усадебного дома. В создании проекта приняли участие актеры театра и кино Анатолий Белый и Евгений Стычкин.

Открытие экспозиции «Ожившие картины» во дворце стало первым этапом цифровизации музея. В дальнейшем интерактивные программы появятся в других помещениях и парке усадьбы.