РИАМО - 6 июн. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» состоялись ресертификационный и надзорный аудиты интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, 14001 и нового стандарта ISO 45001, их провели эксперты независимого органа по сертификации TUV NORD CERT (Германия), говорится в сообщении пресс-службы химпредприятия.

«В проверке, которая носила выборочный характер, участвовало около 20 подразделений, включая руководство предприятия. Аудит проводился в рамках заявленной области действия сертификата «Разработка, проектирование и производство минеральных удобрений, солей, серной и фосфорной кислот различных марок» и выделенных процессов», — говорится в сообщении.

В ходе проверки особое внимание уделили определению и анализу контекста (среды) организации, внешних и внутренних факторов, влияющих на ее способность достигать намеченных целей; требований и ожиданий заинтересованных сторон; управлению рисками на всех стадиях ведения бизнеса; а также выявлению причин возникновения несоответствий, разработке и реализации корректирующих действий, направленных на их устранение; оценке воздействий деятельности предприятия на окружающую среду и здоровье человека, вовлеченность персонала в достижение конечного результата по выполнению целей.

«Основной акцент в ходе аудита был сделан на выполнение требований нового стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья». Новый стандарт предполагает не только высокий уровень организации бизнес-процессов», — добавляется в сообщении.

Основное требование стандарта – обеспечение безопасности труда и охраны здоровья в месте выполнения работ (рабочей зоне) посредством предотвращения травматизма и ухудшения состояния здоровья работников, устранения опасностей и сведения к минимуму рисков, использования возможностей в области безопасности труда и охраны здоровья.

Аудиторы отметили позитивные изменения в жизни завода, особо выделив проводимую на предприятии модернизацию и, как следствие, минимизацию экологических рисков. Эксперты не зарегистрировали ни одного несоответствия и подтвердили, что каждая из сертифицированных систем соответствует заявленным требованиям международных стандартов ISO 9001, 14001 и 45001.