РИАМО - 6 июн. Три улицы будут перекрыты 12 июня для водителей в Беговом районе Москвы в связи с проведением ежегодных конноспортивных соревнований, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Перекрытия движения (введут — ред.) в связи с проведением ежегодных скачек на приз президента Российской Федерации», — проанонсировали в сообщении.

Дорожное движение приостановят с 0:00 до окончания соревнований на Беговой аллее, 1-ом Боткинском проезде и 2-ом Боткинском проезде.

Скачки на приз президента стартуют на Центральном Московском ипподроме с 14:00. Сами состязания проводятся начиная с 2004 года и имеют не только спортивную, но и политическую составляющую: на нем мировые лидеры активно проводят переговоры.