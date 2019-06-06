РИАМО - 6 июн. Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества, когда преступники представляются сотрудниками судов, СК, Генпрокуратуры и извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию, сообщается на сайте суда.

«В районные суды города Москвы, а также в Московский городской суд не единожды обращались граждане, просили подтвердить или опровергнуть информацию о том, что они признаны потерпевшими и для получения присужденных судом сумм эти граждане якобы должны перечислить денежные суммы», – говорится в сообщении.

Гражданам звонят неизвестные лица и сообщают о признании потерпевшими по уголовному делу и присуждении компенсации. По сообщениям звонивших, для получения «присужденной суммы» необходимо прибыть в суд, а в случае невозможности этого следует перечислить названную звонившим сумму денег.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству, потерпевший должен быть извещен о своем статусе до начала судебного процесса и должен принимать в нем участие, либо в письменной форме отказаться от участия. Извещение о получении статуса потерпевшего после приговора невозможно.

«Необходимо особо подчеркнуть, что в случае признания гражданина потерпевшим уголовное дело рассматривается с его участием, потерпевшие извещаются о назначенных судебных заседаниях различными предусмотренными законом способами: судебными повестками, телеграммами, телефонограммами», – заключается в материале.