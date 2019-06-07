Ежегодный Московский фестиваль исторической реконструкции «Времена и Эпохи» пройдет в столице с 7 по 16 июня. В этом году в нем примут участие 2000 реконструкторов из Италии, Великобритании, Франции, Канады, Мексики, Германии, Польши, Австралии и других стран. На 40 городских площадках воссоздадут порядка 30 исторических эпох, начиная с Древнего Рима. Гостей ждет невероятное путешествие по разным векам и странам с множеством интерактивных развлечений. Куда пойти в первую очередь, читайте в гиде РИАМО и «Московских сезонов».

Интерактивный гид по фестивалю

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На Манежной площади и на переходе от нее к Площади Революции расположится интерактивная выставка – мини-гид по фестивалю. В специальных локациях - «сотах» представлены 27 исторических эпох. На каждой точке посетителей ждут ситуации, характерные определенной эпохе. Таким образом, гости смогут определиться, какие площадки фестиваля будут им интереснее.

Например, в локации «Купеческий путь. Древняя Русь» торговцы постараются обязательно продать гостям заморские воск и мед, а в «соте» «Русские в Париже. 1814 год» можно попробовать самим приготовить блюда времен Наполеона.

На Площади Революции гости смогут заглянуть за кулисы фестиваля и узнать, что такое историческая реконструкция. Энтузиасты этого дела расскажут, какими специальными навыками им пришлось овладеть, чтобы сшить старинный костюм, смастерить оружие и предметы быта.

Кроме того, по выходным на Площади Революции будут выступать фолк-группы - Folk, «Аргемония», Idisi и Teufelstanz, а также команда фехтовальщиков Men With Swords.

Где: пл. Манежная, пл. Революции

Когда: 7-16 июня

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Исторический лекторий

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Культурно-просветительский центр «Архэ» откроет на Площади Революции исторический лекторий. Авторы лекций - историки, этнографы и антропологи рассмотрят малоизученные исторические сюжеты и представят их с неожиданной стороны.

Так, 7 июня гостям расскажут о судьбе традиционных русских музыкальных инструментов в современном мире и лекарственных средствах до изобретения пенициллина.

8 июня – о спорных моментах в истории Золотой Орды и о том, как жилось в окружении опасных хищников австралопитекам и питекантропам.

9 июня гости фестиваля узнают, что позволило древним грекам создать свою высокоразвитую цивилизацию.

С полным списком лекций можно ознакомиться на сайте https://arhe-events.timepad.ru/event/993677/.

Где: метро «Площадь Революции»

Когда: 7-14 июня, с 15:00 до 21:00

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20 веков истории на Бульварном кольце

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" © пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" © пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" © пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" 1 из 4

Самые яркие площадки фестиваля расположатся на Бульварном кольце.

Если начать прогулку с Гоголевского бульвара, то можно окунуться в период Первой мировой войны. Здесь гости окажутся в походных лагерях противоборствующих армий - Тройственного союза и Антанты. Бойцы поделятся своими фронтовыми историями, покажут, как готовят еду на передовой и научат пользоваться радиотелеграфом.

На Никитском бульваре раскинется ремесленный посад, населенный мастерами из Европы и Ближнего Востока IX-XII веков.

Умельцы не только продемонстрируют старинные ремесленные процессы, но и дадут посетителям поработать своими руками – сплести туесок из бересты, смастерить игрушку из глины.

На Тверском бульваре – новинки фестиваля. Здесь впервые воссоздадут будни Османской империи эпохи ее расцвета (XVI-XVII века), Москву времен Иоанна Грозного и продемонстрируют купеческую культуру Шелкового пути. Так, во дворце Османского паши можно посетить гарем, а в лагере суровых янычар - пройти обучение воинскому искусству.

Перейдя Тверскую улицу и оказавшись на Пушкинской площади, гости попадут в Россию начала XVIII века. Площадка расскажет о мирной и военной жизни первого десятилетия правления Петра Великого. Посетители смогут поучаствовать в тематическом квесте: выполнить ряд заданий и получить на память монету с изображением первого российского императора. Маршрут продолжится на Петровском, Рождественском, Страстном, Чистопрудном, Покровском и Яузском бульварах.

Где: Гоголевский, Никитский, Тверской, Петровский, Рождественский, Страстной, Чистопрудный, Покровский и Яузский бульвары

Когда: 7-16 июня

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Экскурсии по Древнему Риму и Московии XVI века

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В компании реконструкторов каждый желающий может получить своеобразный исторический интенсив. Для этого достаточно заранее записаться на одну или несколько из 20 увлекательных экскурсий, которые пройдут на Бульварном кольце и в парке «Коломенское». Всего за 40 минут реконструктор в историческом костюме расскажет об особенностях представляемой им эпохи, например Московии XVI века, ее культуре, ремеслах и военном деле. На площадке «Рим. Гарнизоны Крыма» на Покровском бульваре расскажут о малоизвестной части присутствия крупнейшей античной цивилизации на территории современной России. Планируется провести более 1 тысячи экскурсий, которые будут отправляться по маршруту ежедневно, по нескольку раз в день. Количество мест ограничено – не более 15. Поэтому лучше заранее записываться на сайте. Это можно сделать и непосредственно на площадке.

Где: Бульварное кольцо, парк «Коломенское»

Когда: 7-16 июня

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Корабли прошлого на набережных

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Тем, кто интересуется, на каких кораблях совершались великие географические открытия, нужно отправляться на Пречистенскую, Москворецкую и Кремлевскую набережные. Именно здесь любители морской романтики смогут изучить внешнее и внутреннее устройство парусных кораблей, броненосцев, левиафанов, подводных лодок и других судов. Через перископы можно рассмотреть все в подробностях.

Кроме того, гостей ждут увлекательные занятия по изготовлению лодок, работе с парусом и многому другому.

Где: Пречистенская, Москворецкая и Кремлевская набережные

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Турнир святого Георгия

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Площадки фестиваля в парке «Коломенское» посвящены Средневековью.

Самым зрелищным событием здесь станет грандиозный рыцарский турнир святого Георгия. Это крупнейшее в мире соревнование рыцарей с участием бойцов из России, Беларуси, Германии, Австралии, Франции, Великобритании и Канады, которые будут соревноваться целых пять дней. Сражения пройдут в четырех дисциплинах: джостинг – когда разделенные барьером рыцари скачут навстречу друг другу, пытаясь выбить противника из седла ударом копья, меле - схватка двух групп рыцарей за знамя противника, упражнения на лошади в галопе и пеший поединок.

Помимо зрелищных боев гостей ждет полноценное погружение в мир Средневековья – с шумной ярмаркой и историческим пикником, фолк-концертами и красочными шоу флагоносцев.

Участие во всех событиях фестиваля бесплатное. Подробнее о расписании мероприятий на этих и других площадках смотрите на официальном сайте.

Где: Парк «Коломенское»

Когда: 12-16 июня

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