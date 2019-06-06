РИАМО – 6 июн. Один человек погиб в результате аварии на трассе Ногинск – Стромынь в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 15:50 на 20 километре дороги Ногинск – Стромынь в Богородском округе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате происшествия один человек погиб», – отмечается в сообщении.

Кроме того, еще один человек получил ранение.

Водителей призывают неукоснительно соблюдать ПДД.

В 2018 году смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.