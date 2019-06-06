РИАМО – 6 июн. В Северо-Восточном административном округе в районе Южное Медведково приступили к реконструкции эстрадной площадки «Певческое поле», работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории, которая проходит вдоль улицы Заповедная, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Амфитеатр с эстрадой служит местом для выступлений хоров и организации музыкальных фестивалей.

«Место для этого выбрано не случайно, не так далеко отсюда располагается детская хоровая школа. Площадка «Певческое поле» была открыта более 10 лет назад. За время эксплуатации амфитеатр и сцена обветшали, в настоящий момент находятся в неудовлетворительном состоянии», – отмечается в сообщении.

Первоначальный облик, общая планировка и функциональное назначение эстрадной площадки не изменятся.

«Сам зрительский амфитеатр приведут в порядок: заменят скамейки, отремонтирует подпорные стены и ступени. Также будет полностью отремонтирован павильон сцены. Площадь «Певческого поля» не увеличится и составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров», – добавляется в сообщении.

Сейчас полностью демонтированы все старые конструкции эстрадной площадки. В настоящий момент специалисты возводят новые подпорные стены, которые поддерживают весь амфитеатр: формируют армокаркас, который зальют бетоном, после новые подпорные сооружения облицуют плиткой.

В ближайшее время приступят к формированию новых лавочек в амфитеатре: также с помощью арматуры сформируют каркас будущих лавочек и зальют его бетоном. Затем оборудуют места для сидений – поверх сформированных скамеек уложат деревянные панели из лиственницы. Амфитеатр, как и прежде, будет состоять из 20 рядов, где смогут разместиться более 1,5 тысяч зрителей.

«В рамках работ по реконструкции сцены, проведут ремонт ее основания и возведут новый павильон. В конструкции сцены будут предусмотрены два помещения для переодевания артистов, которые будут иметь выходы на сцену. Ее площадь составит более 100 квадратных метров. Для подключения концертного оборудования обустроят розеточную группу. По просьбе представителей детской хоровой школы проработана возможность размещения здесь съемных (временных) трибун для выступлений», – подчеркивается в материале.

По периметру эстрадной площадки установят новые опоры освещения, а павильон сцены оборудуют архитектурно-художественной подсветкой.

Помимо этого, в парке обновят дорожно-тропиночную сеть. Также запланировано привести в порядок древесно-кустарниковую растительность и выполнить работы по дополнительному озеленению, включая высадку деревьев и кустарников. Кроме того, проведут ремонт подпорных стенок и лестниц.

«Инфраструктуру парка приспособят для людей с ограниченными возможностями. Также обустроят детские площадки с разнообразным игровым оборудованием», – заключается в материале.