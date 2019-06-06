РИАМО – 6 июн. В городском округе Солнечногорск следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка на водоеме, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Пятого июня в Солнечногорске с городского пляжа озера Сенежское в городскую больницу с диагнозом утопление доставлен 12-летний мальчик, которой при оказании медицинской помощи скончался.

«По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что мальчик пошел с одноклассниками на озеро, где, в ходе купания, стал тонуть.

«Из воды ребенка достали очевидцы и до приезда скорой оказывали первую медицинскую помощь», – уточняется в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия.

«Назначено проведение судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключается в материале.