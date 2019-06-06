РИАМО - 6 июн. В Можайском городском округе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника уголовно-исполнительной системы, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В январе 2019 года бывший сотрудник СИЗО №10 УФСИН по Московской области пронес на режимную территорию учреждения пять мобильных телефонов и продал арестантам. Те в свою очередь перечислили на банковскую карту сотрудника 75 тысяч рублей.

«На стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено прокурору, для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд», – говорится в сообщении.