РИАМО - 6 июн. С начала года в Московской области собственное жилье получили уже 100 детей-сирот, всего до конца 2019 года в регионе обеспечат жильем 734 человека, на эти цели из бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Она подчеркнула, что жилье предоставляется в муниципальных образованиях региона с развитой инфраструктурой и доступными транспортными сообщениями, а больше половины квартир расположены в домах-новостройках.

«Мы держим на контроле каждую территорию, строго придерживаемся годового плана. Среди муниципалитетов можно выделить лидеров, это Воскресенск, Ногинск, Клин, Люберцы, Серпухов, Шатура. Сто процентов детей обеспечены в Электростали. До конца года ключи от квартиры получат все заявленные ребята», – отметила Забралова.

В 2019 году увеличилось количество детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в этом году, с 623 до 734 человек. Из бюджета области дополнительно выделены денежные средства в размере 300 миллионов рублей.