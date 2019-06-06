РИАМО - 6 июн. В Москве на Ярославском шоссе произошла дорожная авария с участием автомобилей Hyundai и КамАЗ, в ДТП пострадал водитель иномарки, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В районе Ярославского шоссе, 65, произошло столкновение легкового автомобиля марки Hyundai и КамАЗа. В результате пострадал водитель Hyundai, он доставлен в больницу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.