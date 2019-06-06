РИАМО – 6 июн. В Подмосковье открылся новый координационный онкологический центр, это позволит в будущем оптимизировать не только лекарственное обеспечение, но и повысить качество лечения пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Координационный онкологический центр создан на базе МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Его основной задачей является стратегическое развитие онкологической службы Московской области и координация всех участников лечебно-диагностического процесса», – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.



На сегодняшний день в Подмосковье есть все необходимое оборудование и квалифицированные специалисты для оказания помощи онкологическим пациентам в соответствии с мировыми стандартами.



По словам министра, главной целью всех звеньев онкологической службы является создание такой системы диагностики, чтобы время между подозрением на заболевание и началом лечения было минимальное и, в зависимости от установленного диагноза, от тяжести заболевания, пациент будет оперативно направлен в медицинское учреждение Московской области, где он получит лечение в соответствии с уточненным и дополненным диагнозом.



«Создание новой структуры – координационного онкологического центра, позволит оптимизировать не только лекарственное обеспечение, но и повысить качество лечения пациентов со злокачественными новообразованиями», – подытожил Матвеев.