РИАМО – 6 июн. В Ногинске завершено строительство дома для переселенцев из аварийного жилья, в него переедут 400 человек из аварийного жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в Ногинске Богородского городского округа завершено строительство многоквартирного жилого дома.

«Новостройке, расположенной на улице Юбилейной, дом 16А, выдано заключение о соответствии техническим регламентам и проектной документации. В 12-этажную многосекционную новостройку переедут 400 жителей, переселяемых из аварийных домов», – заявил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Он уточнил, что под расселение попадут 172 жилых помещения площадью 5,8 тысячи квадратных метров.

Расселяемые аварийные дома расположены на улице Ново-Ногинской, дом 12, на 2-ой Совхозной, дома 2, 4, 6, 8, в 1-м Речном проезде, дом 2, на улице Мирной, дом 1, в 1-м Декабрьском переулке, дома 1, 3, 5, 7.

«В настоящее время ведется подготовка документации для подачи заявки на ввод объекта в эксплуатацию», – подчеркнул глава областного Минстроя.

Расселение жителей из аварийного жилищного фонда планируется до конца 2019 года.