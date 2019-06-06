РИАМО – 6 июн. В Подольске задержали шестерых граждан по обвинению в избиении женщины, находящейся на девятом месяце беременности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск обратилась местная жительница с заявлением о том, что в подъезде одного из домов по улице 43-й Армии неизвестные граждане нанесли ей телесные повреждения, несмотря на то, что она беременна. В настоящее время женщина госпитализирована.

«По материалам проведенной проверки в установленном законом сроке отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 116 «Побои» и статье 213 «Хулиганство» УК РФ», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в настоящее время полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции шесть граждан, причастных к свершению данного противоправного деяния.

«В ходе следствия будет установлена роль каждого участника конфликта. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются остальные участники произошедшего», – заключила Петрова.