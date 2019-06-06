РИАМО - 6 июн. В поселении Филимонковское в Новомосковском административном округе земельный участок освободили от незаконно возведенной автостоянки, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Факт нарушения земельного законодательства выявили в ходе проведения контрольно-инспекционных мероприятий.

«На земельном участке, предоставленном индивидуальному предпринимателю под размещение автостоянки, при отсутствии разрешительной документации возведены незаконные строения площадью 150 квадратных метров и 90 квадратных метров. Объекты были созданы без получения соответствующего разрешения на строительство», – отмечается в материале.

В настоящее время самострой демонтирован, осуществляется вывоз металлоконструкций после демонтажа.