РИАМО – 6 июн. Врачи регионального сосудистого центра Домодедовской больницы провели первую операцию по установке постоянного кардиостимулятора, в медучреждение поступил 48-летний пациент с тяжелым нарушением ритма сердца, которое угрожало жизни мужчины — сердце могло остановиться в любую минуту, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Хирурги регионального сосудистого центра выполнили срочную операцию - через небольшие разрезы установили мужчине постоянный кардиостимулятор.

«Сердечный ритм удалось нормализовать сразу же – еще на операционном столе, затем пришли в норму все жизненные показатели. В данный момент мужчина чувствует себя хорошо – уже через два дня после операции он был выписан домой на амбулаторное лечение», – отмечается в сообщении.

Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев уточнил, что это первая подобная операции в Домодедовской больнице.

«Ранее всех пациентов, которым требовалась установка кардиостимуляторов, приходилось направлять в МОНИКИ и федеральные медицинские центры. Теперь же жители юга Подмосковья могут получить медицинскую помощь рядом с домом. Важно, что операции выполняются бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования», – подчеркнул он.

Глава Минздрава региона также пояснил, что выполнение данной операции стало возможным благодаря высокой технической оснащенности регионального сосудистого центра и профессионализму медиков.