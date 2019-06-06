РИАМО - 6 июн. На территории Подмосковья с начала 2019 года демонтировано 248 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Ликвидация очагов несанкционированной торговли – одно из важнейших направлений нашей работы. За последние годы нам удалось добиться существенных результатов. Органы местного самоуправления совместно с контрольно-надзорными органами создают постоянно действующие рабочие группы, основные целями которых являются выявление и пресечение незаконной деятельности», – заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Немаловажную роль в процессе выявления проблемных точек играют социальные сети, а также система «Добродел». Жалобы, поступающие от жителей, являются сигналом для местных властей о необходимости принятия оперативных мер реагирования.

«С этого года в Московской области начал работать Центр управления регионом (ЦУР). Мы видим на тепловой карте так называемые «красные зоны» – проблемные территории, из которых поступает наибольшее количество жалоб. Каждое обращение отрабатывается на местах в максимально сжатые сроки», – отметил министр.

Всего за последние три года в регионе ликвидировано 2760 незаконных нестационарных объектов. В это число входят как сезонные стихийно возникающие объекты, так и объекты с истекшим сроком договора на право размещения, ранее функционировавшие на протяжении длительного времени.

Наибольшее количество незаконных нестационарных торговых объектов демонтировали в городских округах Балашиха, Мытищи и Одинцово.