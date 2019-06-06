РИАМО – 6 июн. Продюсер Бари Алибасов составил и подписал новое завещание, в настоящее время заслуженный артист России находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает Федеральное агентство новостей.

PR-директор артиста и группы «На-На» Вадим Горжанкин уточнил, что накануне Алибасов вызвал нотариуса прямо в отделение реанимации больницы. Музыкант принял решение внести изменения в завещание, составленное ранее. Новый документ уже подписан Алибасовым.

«Элитную недвижимость в доме в Мерзляковском переулке Бари Каримович оставляет своему сыну, которого также зовут Бари», – заявил Горжанкин.

Кроме того, представитель продюсера уточнил, что речь идет о девятикомнатной квартире общей площадью 220 квадратных метров.

«Он отметил, что в помещении сделан дизайнерский ремонт. Также сыну будут переданы еще две квартиры, общая площадь которых составляет 200 квадратных метров», – поясняется в статье.

Правообладателями «На-На» назначены участники коллектива Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Исполнители получили от своего продюсера авторские права на творческое наследие коллектива, в частности использование песен и названия группы, которое является торговой маркой.

Супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной он завещал земельный участок на Рублевском направлении.

«Стоимость недвижимости оценивается примерно в 500 тысяч долларов. Жена также получит принадлежащие Алибасову акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги общей стоимостью около 2 миллиардов долларов», – дополнил Горжанкин.

Любимый кот Алибасова – канадский сфинкс по кличке Чуча, согласно воле музыканта, должен остаться жить с его помощником Сергеем Моцарь, резюмировал Горжанкин.

Четвертого июня Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода.

В четверг он празднует свой 72-й день рождения, однако состояние музыканта оценивается как тяжелое.