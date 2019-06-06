РИАМО - 6 июн. Более 15 тысяч гостей смогут принять участие в 1040 бесплатных интерактивных экскурсиях на площадках фестиваля «Времена и Эпохи» в столице, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Советуем принять участие в наших интерактивных экскурсиях! Их проведут на фестивальных площадках в районе Бульварного кольца и в парке Коломенское опытные реконструкторы в исторических костюмах, настоящие знатоки «своих» эпох. <…> Всего будет организовано 1040 экскурсий», - говорится в сообщении.

С 7 по 16 июня любой желающий сможет побывать в крымском гарнизоне Римской империи и мастерской средневекового оружейника, на стоянке Шелкового пути и в стане варяжской дружины – специально для гостей фестиваля приготовили 21 прогулочный маршрут.

«Участие – бесплатно, требуется предварительная регистрация. Пройти ее можно по ссылкам на сайте или у инфостендов непосредственно на интересующих вас площадках фестиваля. В каждой экскурсионной группе – максимум 15 человек, продолжительность прогулки – 40 минут», - поясняется в материале.

Фестивальные экскурсии – это своего рода исторический «интенсив»: возможность получить целостное представление о той или иной эпохе и узнать все о познавательных развлечениях на посвященной ей площадке всего за 40 минут.

Реконструктор-экскурсовод поделится с гостями самыми главными и интересными сведениями об эпохе, представленной на площадке, объяснит ее значение для мировой истории, познакомит с реконструкторами-исследователями, расскажет о ремеслах, искусствах и военном деле, покажет самые «говорящие» артефакты, реплики костюмов, предметов быта и оружия.

На Никитском бульваре можно будет «перенестись» в средневековый ремесленный посад и узнать, какие ремесла процветали в Европе и на Ближнем Востоке в IX-XI веках. Участники прогулки увидят за работой резчиков по камню и дереву, оружейников и ювелиров и даже попробуют себя в их роли.

У дома №2 по Тверскому бульвару гости фестиваля смогут окунуться в историю Великого шелкового пути. А у дома №19 «застать» расцвет Османской империи.

Покровский бульвар обещает гостям фестиваля увлекательное путешествие в Крым времен римского протектората. Власти Рима принимали активное участие в жизни полуострова с середины I века до наше эры до середины IV века. А с середины II до середины III там находились его войска.

«Легендарные варяги – кто они? На Страстном бульваре у дома №16 вы не только узнаете основные известные нам на сегодняшний день факты о них, но и поймете, легко ли было стать членом варяжской дружины – участвуя в многочисленных мастер-классах», уточняется в сообщении.

На Покровском и Яузском бульварах гости фестиваля смогут побывать в Московии XVI века и увидеть, как развивались во времена Ивана Грозного артиллерийское и печатное дело, торговля и промышленность; на Рождественском бульваре – перенестись в Америку времен гражданской войны (1861–1865), а на площадках в парке Коломенское – изучить историю классического и позднего европейского Средневековья.

Экскурсии будут проходить каждый фестивальный день с 7 по 16 июня.

Полный список площадок, на которых будут проходить экскурсии:

1. Гоголевский бульвар, 4 – «1916 год. Будни великой войны».

2. Гоголевский бульвар, 33 – «Гражданская война».

3. Никитский бульвар – «Ремесленный посад IX-XII веков».

4. Тверской бульвар, 2 – «Шелковый путь. От Руси до халифатов».

5. Тверской бульвар, 19 – «Османская империя XVI-XVII веков».

6. Тверской бульвар, 28 – «Русско-турецкая война 1877-78 годов».

7. Пушкинская площадь – «Петровские виктории».

8. Страстной бульвар, 9 – «Купеческий путь. Древняя Русь».

9. Страстной бульвар, 16 – «Легенды варягов».

10. Петровский бульвар – «Крымская война 1853-1856 годов».

11. Рождественский бульвар – «История Америки XVIII-XIX веков».

12. Сретенский бульвар – «Средневековый университет: Terra Incognita».

13. Чистопрудный бульвар, 2 – «Русские в Париже. 1814 год».

14. Чистопрудный бульвар, 11 – «Русские в Париже. 1814 год».

15. Чистопрудный бульвар, 13 – «Русские в Париже. 1814 год».

16. Покровский бульвар, 4 – «Рим. Гарнизоны Крыма».

17. Покровский бульвар, 8 – «Рим. Гарнизоны Крыма».

18. Покровский бульвар, 18 – «Москва Ивана Грозного».

19. Яузский бульвар – «Москва Ивана Грозного».

20. Музей-заповедник «Коломенское» – «Классическое Средневековье».

21. Музей-заповедник «Коломенское» – «Позднее Средневековье».