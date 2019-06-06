РИАМО - 6 июн. В рамках международного фестиваля «Времена и эпохи», который пройдет в Москве с 7 по 16 июня, сотрудники «Почты России» представят историческую реконструкцию почтовой станции времен Русско-Турецкой войны, подарят ретрооткрытки и помогут их грамотно заполнить для отправки в любую точку мира, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Почтовая станция» откроется на площадке «Русско-Турецкая война 1877-1878 годов» по адресу Тверской бульвар, дом 28. В дни фестиваля она будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00 по будним дням и с 11:00 до 21:00 по выходным и в праздники.

«Мы расскажем об истории почты в конце XIX столетия. Это особое время, когда почтовые работники были единственным связующим звеном между фронтом и Россией. Специально для мероприятия мы подготовили уникальные открытки, которые наверняка порадуют всех участников фестиваля. Мы ждем вас на нашей почтовой станции, где гостей ждет много сюрпризов и интересных историй», — проанонсировал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

В качестве подарка для участников и гостей фестиваля 7, 8, 9, 15 и 16 июня сотрудники организации будут дежурить вместе с реконструкторами на почтовой станции.

Они предложат гостям бесплатно получить уникальную открытку с символикой фестиваля, изданную в честь мероприятия (всего их изготовлено 3 тысячи штук) или ретрооткрытку, выпущенную реконструкторами (таких открыток будет 6 тысяч). Почтовые карточки можно будет тут же отправить своим друзьям и знакомым в любую точку мира. Специалисты «Почты России» помогут правильно заполнить все адресные строки и в случае необходимости подскажут индекс.

Посетители выставки в этом году смогут увидеть работы 2000 реконструкторов из России и 14 зарубежных стран: Италии, Великобритании, Турции, Франции и других. На 40 площадках в разных районах столицы они воссоздадут самые разные исторические эпохи – от Античности до позднего СССР.