РИАМО - 6 июн. В усадьбе Большие Вяземы Одинцовского городского округа в четверг дали старт конкурсу муниципальных театров Подмосковья на лучшее исполнение произведений Александра Пушкина, передает корреспондент РИАМО.

«22 муниципальных театра подготовили фрагменты своих спектаклей. Это конкурс, и мы вручим специальный приз. Потом будет премьера балета «Бахчисарайский фонтан» от «Русского балета» и гала-концерт из оперных произведений Пушкина», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

На главной сцене праздника Ширалиева представила коллег по жюри. В него вошли: актер, кинорежиссер, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий, заслуженная артистка России, актриса Ольга Кабо, заслуженный артист России, актер Эвклид Кюрдзидис, заслуженный артист России, актер Московского драматического театра имени Ермоловой Никита Татаренков, основатель и руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко, доцент кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Михаил Фейгин.

Председатель жюри - народный артист СССР Василий Лановой.

«Не зря было сказано: «Пушкин - наше все». Александр Сергеевич - это вечная и великая мысль русского народа. Я всегда вспоминаю его фразу: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие». Я уже не говорю о любви к красотам природы, языка, женщинам. И то, как он определял главное направление России двумя-тремя словами и всегда угадывал», - поделился Лановой.

В четверг на территории историко-литературного государственного музея-заповедника Александра Пушкина в Больших Вяземах проходит театральный карнавал в честь 220-летнего юбилея поэта. Организатором мероприятия выступает министерство культуры Московской области.