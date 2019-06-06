РИАМО - 6 июн. Расширение производства сухих кормов для домашних животных компании «ГросШеф» в Дмитровском городском округе принесет в бюджет Подмосковья более 220 миллионов рублей и создаст свыше 100 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Земля площадью около 1 гектара в Дмитровском городском округе предоставлена в аренду ООО «ГросШеф» для реализации инвестиционного проекта по расширению действующего производства сухих кормов для домашних животных», – заявил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В рамках проекта инвестор к середине 2021 года планирует построить двухэтажный производственно-складской комплекс площадью 5 тысяч квадратных метров и запустить новую линию производства сухих гранулированных кормов, которая позволит к 2024 году увеличить объем выпускаемой продукции до 1,2 тысячи тонн в месяц.

Инвестор планирует реализовать проект до 2028 года и вложить в него порядка 262 миллионов рублей.

«Расширение производства компании «ГросШеф» обусловлено растущим спросом на корма для домашних животных и растущей конкуренцией на данном рынке. Экономическая эффективность инвестпроекта хорошо видна в цифрах – поступления в консолидированный бюджет Московской области за период реализации проекта превысят 220 миллионов рублей, а в округе появятся 117 дополнительных рабочих мест», – добавил Коган.