РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 июн. В подмосковном Подольске в четверг днем огнеборцы ликвидировали возгорание в ТЦ «Елисаветинский», пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня днем (6 июня – ред.) произошло возгорание в строении на Большой Серпуховской улице (ТЦ «Елисаветинский» – ред.). В настоящее время пожар ликвидирован. Его тушение осложнялось высокой уличной температурой воздуха. В результате возгорания никто не пострадал», – сказал сотрудник.

Он отметил, что действия персонала ТЦ были слаженными. Они своевременно сообщили о возгорании и приняли соответствующие действия для доступа проезда пожарной техники.

Всего в тушении принимали участие 5 единиц техники, 25 человек и звенья газо-дымозащитной службы.