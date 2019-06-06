РИАМО - 6 июн. В столице начали доследственную проверку по факту гибели мужчины на железнодорожной станции «Москва – Каланчевская», погибший в состоянии алкогольного опьянения переходил пути не в предназначенном для этого месте, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции «Москва – Каланчевская» Курского направления Московской железной дороги», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 5 июня 2019 года, примерно в 23:50, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, будучи в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути не в предназначенном для этого месте, в результате чего был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Подольск - Москва.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.