РИАМО - 6 июн. Благодаря проверкам Госадмтехнадзора и Торгово-промышленных палат (ТПП) городов и районов Московской области с начала года предприниматели без штрафа устранили 309 нарушений в сфере чистоты и порядка в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

После получения предписаний от ведомств предприниматели оперативно отреагировали на замечания, наладили уборку своих территорий и привели в порядок свои объекты благоустройства.

«Эффективность таких рейдов заключается в том, что представители ТПП Московской области дали возможность представителям бизнеса сэкономить на штрафах и направить на наведение чистоты, порядка и благоустройства более 4 миллионов рублей», — сказал начальник главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Так, предприниматели устранили нарушения в сфере чистоты и порядка на 309 объектах.

Баженов добавил, что общественники призвали предпринимателей малого и среднего звена ответственно относиться к содержанию и благоустройству своих территорий.

Всего с начала года инспекторы и представители Торгово-промышленных палат выдали различным коммерческим организациям 440 предписаний на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства.