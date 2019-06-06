РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель совета директоров АО «Скай Капитал» Андрей Кареев и генеральный директор московского аэропорта «Домодедово» Игорь Борисов подписали соглашение о строительстве круглогодичного курорта «Тропический остров», передает корреспондент РИАМО.

Общая площадь застройки составит 50 гектар, из которых 20 гектар - крытый комплекс с круглогодичным курортом с постоянной температурой плюс 28 градусов. Площадь бассейнов составит около 20 тысяч квадратных метров. В парке будет создан тропический лес, пляжи, кинотеатр, планетарий, фитнес-центр, каток. Курорт рассчитан на 4,5 миллионов посетителей в год, уточнил Кареев.

«Стоимость проекта – около 40 миллиардов рублей, реализовать проект планируется за четыре года, то есть к 2024-2025 году. Инициатива обеспечит более 1000 новых рабочих мест», - сказал Кареев.

По его словам, для России это первый проект, подобные комплексы есть в Китае, Германии, Нидерландах.

«Благодаря поддержке властей Подмосковья мы сможем в полной мере реализовать экономический потенциал московского аэротрополиса. Аэропорт «Домодедово» становится зоной притяжения крупных девелоперских инициатив в сфере торговли, туризма и гостеприимства. Эти индустрии получают дополнительные стимулы для ускоренного роста благодаря близости воздушной гавани и комфортной бизнес-среде», - отметил Борисов.