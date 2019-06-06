РИАМо – 6 июн. Жители дома на Коровинском шоссе переезжают в новые квартиры в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

На севере Москвы в районе Бескудниковский начался переезд жителей дома №8 корпус 1 на Коровинском шоссе.

«Им предлагаются квартиры в стартовых домах по адресам: Бескудниковский бульвар, 3, 5, 11 (корпуса 1 и 2) и 13, а также Дмитровское шоссе, 68 и 74, корпус 1», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Пятого июня специалистами департамента городского имущества были вручены письма с предложениями равнозначных квартир.

«Уже сегодня жители сносимой пятиэтажки смогут осмотреть предлагаемые варианты жилья в новостройках», – дополнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору дополнительных ведется в настоящий момент.