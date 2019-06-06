РИАМО - 6 июн. В Московском метрополитене на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии студенты театрального училища имени Щепкина прочитали стихи и отрывки из поэм Александра Пушкина, передает корреспондент РИАМО.

В четверг отмечается 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

«Московский метрополитен с удовольствием присоединяется к акции ко дню празднования 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Специально для пассажиров метро на станции «Пушкинская» возле бюста поэта мы установили микрофон. С помощью него каждый желающий может исполнить отрывок из любимого произведения поэта», – сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Старт акции дали студенты высшего театрального училища имени М.С. Щепкина, которые прочитали отрывки из поэм и стихов великого русского писателя.

Темникова также уточнила, что на станции до конца этой недели будет работать выставка из 14 репродукций портретов поэта, написанных в разные периоды времени. Рядом с изображениями Пушкина пассажиры могут прочитать собственные цитаты поэта, а также посвященные ему высказывания известных писателей, художников и деятелей культуры.

До конца недели более 300 тысяч пассажиров столичного метро увидят выставку к юбилею Пушкина.