РИАМО – 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный управляющий в России и СНГ «Хилтон Раша ЛЛС» Тим Эттельт подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров, передает корреспондент РИАМО.

В рамках достигнутых договоренностей на базе Красногорского колледжа будет организовано обучение специалистов для работы в международной корпорации гостиничного бизнеса «Хилтон». Для подготовки кадров по специальности «Гостиничное хозяйство» в колледже ожидается создание трех лабораторий. Студенты будут осваивать гостиничное гостеприимство, администрирование гостиницы, подготовку горничных.

Кроме того, Воробьев подписал соглашение с генеральным директором АО «Загорского трубного завода» Денисом Сафиным о сотрудничестве в модернизации системы профессионального образования Московской области.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который открылся в северной столице в четверг. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений, в том числе соглашения в области АПК, которые предполагают создание производства заменителей грудного молока, питомника растений, теплиц по выращиванию ягод и других. На ПМЭФ подмосковная делегация также презентует инвестпотенциал региона.