РИАМО - 6 июн. Строительство культурно-досугового центра в районе Строгино на месте сноса кинотеатра «Таджикистан» на улице Маршала Катукова, дом 8 завершится до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Общая площадь досугового центра составит порядка 6 тысяч квадратных метров. Все помещения будут доступны маломобильным категориям посетителей. Строители завершили возведение конструктива здания, ведутся отделочные работы. Выполнено более 80% работ по устройству фасадов», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Новое здание сохранит привычный для жителей района образ старого кинотеатра – фасадные конструкции будут выполнены панелями с отделкой под дерево (белая сосна и темный орех) и черный мрамор.

Здание культурного центра будет двухэтажным и будет разделено на две зоны – клубную и зрелищную. Каждая зона имеет самостоятельный вход, при этом они связаны через экспозиционную зону. В зрелищной зоне разместится концертный зал на 510 мест с галереями, которые могут трансформироваться из зрительских мест в сценическое пространство.

Обе части здания соединит «городская гостиная» – 80 метровая крытая улица, направление которой совпадает с привычным для жителей района маршрутом от метро к домам и зоне отдыха у реки.

«Современный культурный центр на месте кинотеатра «Таджикистан» обеспечит жителей района широким спектром современных услуг в области культуры и искусства и положительно отразится на уровне комфорта жилой среды», – отметил Бочкарев.