РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИАМО.

Документ направлен на решение приоритетных задач социально-экономического развития Московской области, создание условий развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Предполагается проведение взаимных консультаций, тематических форумов, конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч.

«На территории Московской области расположены крупные предприятия, заводы, военные части, проживает большое количество людей, и мы видим огромный потенциал для развития банка именно тут. «Промсвязьбанк» намерен стать надежным партнером для правительства и жителей Подмосковья. На текущий момент банк уже профинансировал проекты в области на общую сумму в 35 миллиардов рублей, в ближайших планах – проекты еще на 50 миллиардов рублей. Уверены, что подписанное соглашение откроет новые возможности для нашего сотрудничества», - сказал Фрадков.

«Промсвязьбанк» входит в десятку крупнейших банков России, выбран в качестве опорного банка для сопровождения государственного оборонного заказа и крупных государственных контрактов. Банк оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу, предприятиям ОПК.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который открылся в Северной столице в четверг. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений. На ПМЭФ подмосковная делегация также презентует инвестпотенциал региона.