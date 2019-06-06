РИАМО - 6 июн. Предприятие «Мособлгаз» открыло обучающий профориентационный портал для детей, подростков и их родителей – «Газакадемия», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«На сайте можно разработать тематические проекты, провести различные эксперименты, пройти тесты или интеллектуальные испытания, которые обучают пользователей безопасному использованию газа в быту», – отмечается в материале.

Интернет-портал «Газакадемия» создан при поддержке правительства Московской области и является логическим продолжением интерактивной профориентационной программы для детей «Безопасный газ», которую «Мособлгаз» проводит в школах Подмосковья с 2013 года. Ежегодно в этой программе участвуют более 5 тысяч школьников.

«С начала 2019 года «Мособлгаз» провел занятия по программе «Безопасный газ» с участием учеников из 80 школ Московской области. В мероприятиях приняли участие более 2 тысяч детей и их родителей. В продолжение программы мы открыли новый проект – «Газакадемия», благодаря которому обучиться безопасному обращению с газом сможет каждый. Задача нашего нового проекта – предупредить несчастные случаи при использовании газового оборудования в быту, обучив всех детей «безопасному газу»», – сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

На портале можно подать заявку от школы на участие в интерактивно-обучающей программе «Безопасный газ». Программа обучает в игровой форме школьников и их родителей правилам безопасного пользования газом в быту.

Зарегистрировавшись на сайте, пользователи выполняют разнообразные тематические задания, а также готовят свой собственный проект. При этом ребенок не останется без помощи – рядом с ним 12 наставников, квалифицированных сотрудников «Мособлгаза», готовые поддержать и направить.

За каждое выполненное задание участники набирают баллы – «кубометрики», соответственно которым получают призы: от наушников до летних путевок в детские лагеря.

Сайт предназначен для учеников с 1 по 11 классы, а также будет полезен родителям и учителям при подготовке тематических уроков.