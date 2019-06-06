РИАМО - 6 июн. 50 именинников, чей день рождения совпал с 220-летием Александра Пушкина, получили в подарок книги на театральном карнавале в усадьбе Большие Вяземы Одинцовского городского округа, посвященном юбилею поэта, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Я думаю, чествовать именинников станет традицией нашего праздника. Этим людям очень повезло, они родились в день рождения великого русского поэта», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Гостей карнавала, отмечающих 6 июня день рождения, пригласили на главную сцену праздника. Народный артист СССР Василий Лановой вручил именинникам книги.

Пушкинский театральный карнавал, посвященный 220-летию поэта, проходит в четверг в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа.

Центральным событием праздничного мероприятия станет конкурс среди муниципальных театров Подмосковья на лучшее исполнение произведений великого русского поэта и писателя.