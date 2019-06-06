РИАМО - 6 июн. Доля продаж тарифов серии «Туда-Обратно» выросла в два раза после изменения тарифной политики на аэроэкспрессах в ноябре 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

В период с ноября 2018 года по май 2019 года тарифами серии «Туда-Обратно» воспользовались 1,3 миллиона пассажиров «Аэроэкспресс» – это на 125% больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов.

«При этом средний показатель доли тарифов «Туда-Обратно» среди всех продаж вырос с 9% до 20%. Таким образом, сегодня каждый пятый пассажир «Аэроэкспресс» приобретает билет сразу на две поездки (в аэропорт и обратно или наоборот)», – отмечается в материале.

С ноября по май билетами в две стороны по стандартному тарифу «Туда-Обратно» воспользовались порядка 900 тысяч пассажиров, по тарифу «Парный Туда-Обратно» – более 250 тысяч, по тарифу «Группа Туда-обратно» – более 140 тысяч.

«В ноябре 2018 года мы пересмотрели тарифную политику и одним из изменений стало уравнивание стоимости билета по стандартному тарифу «Туда-Обратно» в кассах и онлайн, что позволило сделать тариф более привлекательным для пассажиров. Кроме того, при введении новых тарифов серии «Парный» и «Группа» мы также позаботились о предоставлении возможности приобрести билет по еще более выгодной цене, если пассажир единовременно покупает проездной сразу в две стороны», – отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

В ноябре 2018 года «Аэроэкспресс» внес изменения в тарифную политику. Компания оптимизировала тариф «Туда-Обратно» и сделала его на 15% выгоднее. Стоимость билета на две поездки сейчас составляет 850 рублей вне зависимости от способа покупки. Ранее цена билета по этому тарифу при покупке в кассах и билетопечатающих автоматах составляла 1000 рублей. Кроме того, были введены новые тарифы «Парный» и «Парный Туда-Обратно».