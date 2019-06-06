РИАМО - 6 июн. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили зараженные горшечные растения в ходе досмотра на фитосанитарном контрольном посту в подмосковном Можайске, растения уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обнаруженный во время осмотра цветочный вредитель является чрезвычайно опасным. Личинки и взрослые особи его питаются на листьях и цветках растений, которые после этого покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения закрытого акционерного общества «Логистический центр «Западные Ворота», при досмотре горшечных растений сенполии, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», — отмечается в сообщении.

В теплицы трипс попадает с растительным материалом (посадочным материалом, черенками и с горшечными растениями), в результате заноса людьми, либо путем залета из притепличного пространства. Есть вероятность заноса трипса частными лицами со срезанными цветами или горшечными растениями в жилые помещения. В комнатных условиях данный вид может перейти на домашние горшечные растения, на которых может успешно развиваться, что приведет к угнетению или гибели растений.